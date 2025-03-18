В Беларуси вводится ряд ограничений по деятельности страховых посредников

Лукашенко 18 марта подписал указ № 108 "О страховании", сообщает его пресс-служба.

Документом приводятся в соответствие с законом "О страховой деятельности", который вступил в силу 1 января 2025 года, отдельные законодательные акты.

В частности, признаются утратившими силу ряд указов (их отдельные структурные элементы), положения которых нашли отражение в законе. Корректируется используемая в правовых актах, в том числе в смежном законодательстве (налоговом, валютном, банковском, в сферах дорожного движения), терминология для ее согласованности с предписаниями закона.

В числе новаций - предоставление возможности уплачивать страховые взносы (осуществлять выплаты) в безналичной форме с использованием современных платежных средств; установление в базовых величинах (до этого были в евро) страховых сумм и размеров страховых взносов по обязательному страхованию владельцев транспорта, медстрахованию временно пребывающих иностранных граждан.

Кроме того, договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств дополняется действующим в Беларуси и России договором союзного страхования.

Определяется порядок страховых выплат потерпевшим в результате ДТП в случаях, когда перевозчик не заключил договор обязательного страхования ответственности перед пассажиром и невозможно взыскать ущерб в судебном порядке. В случаи выплат водителям за счет средств гарантийных фондов добавлено причинение вреда жизни или здоровью в результате ДТП с участием диких животных независимо от вины водителя.

Указом предоставляется возможность осуществления выплат страхового возмещения в адрес нерезидента в иностранной валюте в рамках договора страхования гражданской ответственности резидента по экспортному контракту.

Для обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний установлены предельные размеры сумм, которые могут быть взысканы Белгосстрахом с виновных в причинении вреда застрахованным лицам в счет выплаченного им страхового обеспечения (при причинении вреда умышленно - 2 тыс. базовых величин, без умысла - 500). Упрощены условия получения страхователем рассрочки по уплате просроченных страховых взносов, штрафов, пеней.

Указом также введен ряд ограничений по деятельности страховых посредников.