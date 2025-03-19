Эстония планирует построить 12 новых военных кораблей

Военно-морские силы Эстонии нуждаются в более крупных кораблях, превосходящих по мореходным качествами нынешние тральщики.

По словам министра обороны Ханно Певкура, в общей сложности Эстония нуждается в трех крупных кораблях длиной около 90 метров, однако если возникнут проблемы с деньгами, придется пойти на уступки.

Кроме того, нужны девять кораблей поменьше, длиной 60-70 метров, но может быть продлен срок службы уже имеющихся кораблей, пишут эстонские СМИ".

По оценке Певкура, новые корабли должны быть построены в Эстонии.

"В случае судов такого размера речь идет прежде всего о двух строителях – Baltic Workboats и BLRT. Но я не исключаю, что и малые судостроители доведут свои возможности до того уровня, когда они смогут строить суда меньшего размера", – сказал Певкур.

Литва уже приняла решение о строительстве новых военных кораблей. BLRT поручила своей литовской компании Western Baltic Engineering в сотрудничестве с датской фирмой OSK Design спроектировать 88-метровый военный корабль Perkunas.

Командующие ВМС Эстонии, Латвии и Литвы обсуждали еще в 2017 году, как должен выглядеть новый флот. По словам командующего Силами обороны Эстонии генерал-майора Андруса Мерило, у ВМС Эстонии есть представление о том, какие корабли ему нужны.

"Для нас гораздо важнее найти долгосрочное финансирование, которое станет основой для дальнейшего развития кораблей ВМС. Нам нужно найти ресурсы, эта работа уже ведется. По всей видимости, мы найдем эти ресурсы. И мы составим план, когда и какие корабли будут построены", – рассказал Мерило.

Эстония поручила шведскому национальному исследовательскому институту RISE провести анализ того, какое судно подойдет для выполнения военных, пограничных и спасательных функций, а также борьбы с загрязнением.

"Рекомендация должна быть получена в ближайшие месяцы. Главное желание – получить представление о том, какое судно было бы наиболее подходящим для Балтийского региона или Балтийского моря, которое обеспечивало бы ВМС многофункциональность", – пояснил Певкур.