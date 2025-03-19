В Беларуси утверждены профстандарты в сфере строительства

Постановлением Минтруда и соцзащиты № 112 от 27 декабря 2024 г. утверждены девять профессиональных стандартов в сфере строительства, архитектуры и оказания инженерных услуг.

Как сообщает пресс-служба ведомства, утверждены следующие профстандарты: каменщик; машинист бурильной и бурильно-крановой машины; машинист крана автомобильного; машинист крана башенного; монтажник каркасно-обшивных конструкций сухого строительства; монтажник наружных трубопроводов; монтажник строительных конструкций; монтажник фасадных систем; производство кровельных работ.

Профессиональный стандарт содержит: характеристику содержания трудовых функций и требований к квалификации, необходимой для их исполнения.

На основании профессиональных стандартов определяются наименования профессий рабочих (должностей служащих), трудовые функции, наличие у работника соответствующей квалификации (статьи 1, 19 и 61 Трудового кодекса Беларуси).