Парламент Сербии поддержал отставку правительства на фоне массовых протестов

Сербский парламент подтвердил отставку правительства во главе с премьер-министром Милошем Вучевичем. Об этом сообщают местные медиа.

Согласно информации, с 19 марта его правительство становится техническим.

Новое правительство должно быть назначено в течение 30 дней. Если этого не произойдет, пройдут внеочередные парламентские выборы.

Митинги в Сербии начались после обрушения крыши на железнодорожной станции в городе Новый Сад в ноябре 2024 года, что привело к гибели 15 человек.

Самая масштабная акция протеста прошла 15 марта. Десятки тысяч человек собрались в Белграде с требованием привлечь правительство Вучевича к ответственности за коррупцию, которая, в частности, привела к обрушению крыши и гибели людей.

Вучевич является близким соратником президента Сербии Александра Вучича. Антикоррупционные протесты привели к усилению оппозиции действующим властям страны. Она обвиняет властную Сербскую прогрессивную партию (СПП) и президента в демонтаже демократических институтов.