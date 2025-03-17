США имеют в наличии план "А" и план "Б" для прекращения войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о плане "А" и плане "Б" американской стороны для прекращения войны России против Украины. Об этом он сказал в интервью CBS News.

По его словам, без реализации плана "А" невозможен переход к плану "Б".

"Это сложная трехлетняя война, которая продолжается на очень протяженном военном фронте, с большим количеством сложностей. Поэтому никто не утверждает, что это легко, но я хочу, чтобы все поняли, что план таков. План "А" – прекратить стрельбу, чтобы мы могли перейти к плану "Б", второму этапу", – сказал он.

Этот этап, по словам госсекретаря, заключается в том, чтобы собрать всех за столом переговоров, возможно, с помощью челночной дипломатии, и найти способ навсегда положить конец этой войне, причем таким образом, чтобы решение было долговременным, чтобы уважало потребности каждого.

Эта вторая часть может быть достигнута только тогда, "когда мы первая часть будет позади", отметил Рубио.

"Трудно вести переговоры о длительном прекращении войны, пока конфликтующие стороны стреляют друг в друга. Вот почему президент хочет прекращения огня. Мы работаем над этим, предполагая, что сможем этого достичь. Это будет нелегко. Мы переходим ко второму этапу, где мы ведем переговоры о чем-то более постоянном и длительном", – сказал Рубио.

Это потребует много тяжелой работы и уступок с обеих сторон, добавил госсекретарь.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прилетал в Россию и встречался с Путиным на прошлой неделе, где обсуждал предложение США о 30-дневном прекращении огня.

Сам Трамп заявил, что американская сторона провела "очень хорошую и продуктивную дискуссию" с главой Кремля. Тогда он сказал, что сейчас есть "очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться".

Сам Уиткофф считает, что в течение следующих недель американской стороне удастся достичь прогресса в отношении урегулирования войны России против Украины.