Четырехлетняя засуха в Испании заканчивается

Обильные дожди прошлой осенью и в начале этой весны дают основания полагать, что в Испании заканчивается засуха, продолжавшаяся с 2021 года. Об этом сообщила испанская государственная метеорологическая служба AEMET.

Ее представитель заявил, что при сравнении количества осадков с начала текущего года с предыдущим годом, "нельзя говорить о засухе в Испании", передает агентство AFP.

При этом в AEMET отметили, что общее количество осадков, выпавших за последние три года, все же остается ниже многолетней нормы.

"Однако с учетом количества дождей, идущих сейчас в марте, нельзя исключить, что эта ситуация прекратится и Испания, вероятно, выйдет в марте из многолетней засухи", - добавили в метеослужбе.

За первые девять дней марта выпало количество осадков, которое обычно выпадает в Испании за весь месяц.

Запасы воды в водохранилищах также значительно увеличились в октябре 2024 года, когда выпало рекордное для этого месяца количество осадков. Проливные дожди привели к наводнениям, в результате которых в Валенсии погибли 232 человека.

По данным сайта embalses.net, который ведет мониторинг уровня воды в водохранилищах, в Андалузии по положению на 10 марта общий уровень запасов воды увеличился за неделю на 4% до 5185 гектометров, или до 43% от вместимости водохранилищ. В аналогичную неделю прошлого года водохранилища в регионе были заполнены менее чем на 26%, а средний показатель за последние 10 лет составляет 47%. Засуха в Андалузии, которая является одним из основных поставщиков оливкового масла на мировой рынок, привела к падению урожайности оливковых деревьев и скачку цен на оливковое масло в последние годы.