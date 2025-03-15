Литва готова изменить Конституцию для размещения в стране ядерного оружия НАТО

Литва готова рассмотреть возможность изменения Конституции, если союзники по НАТО предложат разместить на ее территории ядерное оружие. Об этом сообщила на пресс-конференции в Литовской военной академии в Вильнюсе в пятницу министр обороны Довиле Шакалене.

"Мы считаем, что необходимо взвесить возможности коррекции статьи 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат реалистичные планы размещения ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства", – сказала Шакалене, которую цитируют литовские медиа.

Статья 137 Конституции гласит, что на территории Литвы не может находиться оружие массового поражения и военные базы иностранных государств.

Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе заявил, что Париж рассматривает возможность распространения ядерного сдерживания Франции на своих европейских партнеров.

Президент Литвы Гитанас Науседа поблагодарил Макрона за это предложение и получил заверения, что советник президента Франции приедет в Литву, чтобы более подробно представить эту идею.