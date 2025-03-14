Будущая коалиция Германии согласовала с "Зелеными" миллиардный пакет на оборону и инфраструктуру

В Германии сообщают о договоренности между ХДС/ХСС, СДПГ и "Зелеными" относительно запланированного многомиллиардного финансового пакета на оборону и инфраструктуру. Об этом сообщает Tagesschau.

Согласно информации, ХДС/ХСС, "Зеленые" и СДПГ назначили заседание парламентских групп на 13:00 по местному времени.

Бюджетный комитет Бундестага уже перенес свое заседание с утра на поздний вечер – таким образом, у переговоров появилось больше времени.

Рекомендация комитета необходима до того, как план поступит в Бундестаг.

ХДС/ХСС и СДПГ нуждаются в голосах "Зеленых" в Бундестаге, чтобы принять свой финансовый пакет большинством в две трети голосов. Партии уже несколько дней обсуждают возможные компромиссы.

Непосредственно перед началом коалиционных переговоров ХДС/ХСС и СДПГ в ходе трехчасовых дебатов в Бундестаге инициировали необходимые поправки в конституцию.

Лидер ХДС Фридрих Мерц предложил "Зеленым" инвестировать деньги из запланированного специального инфраструктурного фонда в размере 500 млрд евро в защиту климата и ослабить долговой тормоз не только для обороны, но и для гражданской обороны, гражданской защиты и разведывательных служб.

Однако "Зеленые" сразу же отвергли это предложение и пожаловались на то, как ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры.

В пятницу также стало известно, что партии ХДС/ХСС и СДПГ начали официальные коалиционные переговоры по формированию нового правительства.