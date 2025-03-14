На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 170 легковушек

Перед выходными днями более 170 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед польским Тересполем (Брест) и литовским Мядининкаем (Каменный Лог). Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Что касается грузовиков, то контрольные службы Литвы и Польши с начала недели оформили всего 38% фур от нормы.

Самый загруженный маршрут проходит через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — въезда на сопредельную территорию ожидают 500 грузовиков. С начала недели его контрольные службы оформили всего 10% большегрузов.

Перед погранпереходом Шальчининкай (Бенякони) оформления ожидают 490 фур. С понедельника сопредельная сторона пропустила в Литву 28% грузовиков от нормы.

«По состоянию на 10:00 более 80 большегрузов ожидают въезда в Польшу перед погранпереходом Кукурыки (Козловичи). По данному маршруту за 4 дня в Евросоюз проследовало 58% транспорта», - говорится в сообщении ГПК.