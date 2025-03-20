Очереди транспорта на границе Беларуси с Евросоюзом не уменьшаются

Очереди на границе Беларуси с Евросоюзом не уменьшаются: въезда в ЕС ожидают свыше 2100 машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Согласно информации, по состоянию на 10:00 въезда в Евросоюз ожидают 1575 грузовиков.

Меньше всего фур за сутки приняли в литовском Мядининкае (Каменный Лог), его контрольные службы пропустили на свою территорию 16% транспорта от нормы.

Сотрудники польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) приняли 50% большегрузов. В очереди — 595 грузовых авто.

Въезда в Латвию через пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) ожидают 110 грузовиков. Сотрудники данного погранперехода пропустили на латвийскую территорию за сутки 34% авто от нормы.

Очереди легкового транспорта сохраняются на въезд в Литву и Польшу. На белорусской территории перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) находятся 525 авто. Контрольные службы Польши за сутки оформили 41% легковушек от нормы.

Въезда в Литву через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) ожидают более 20 легковых транспортных средств.