На границе Беларуси с Польшей скопилось 260 легковушек. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«Въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) по состоянию на 10:00 ожидают 260 легковушек. В ночные часы с 9 на 10 марта в очереди находились около 360 авто», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с пятницы въезда в Евросоюз ожидал грузовой транспорт только на литовском направлении. Однако с полудня 9 марта скопление фур и легковых автомобилей появилось также на въезд в Польшу.

В выходные дни самый загруженный маршрут в ЕС проходил через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони), перед которым в пиковые часы очередь достигала 450 фур. С пятницы контрольные службы Шальчининкая пропустили из Беларуси около 35% грузовиков от нормы.

В Мядининкае ситуация с очередью фур аналогичная — количество транспорта достигало 380 единиц. Однако показатель оформления транспорта составил лишь 21% от нормы.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровшина) на выезд из Беларуси очередей нет, перед польским Кукурыки (Козловичи) — 325 грузовиков.