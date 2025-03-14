США вводят очередные санкции против нефтяного сектора Ирана

Министерство финансов США 13 марта объявило об очередном пакете санкций против нефтяного сектора Ирана, включая компании и суда, связанные с его "теневым флотом". Об этом говорится в сообщении американского Минфина.

Под санкции США попал министр нефти Ирана Мохсен Пакнеджад, который отвечает за экспорт иранской нефти и направил миллиарды долларов вооруженным силам Ирана для помощи в экспорте.

В санкционные списки также попали несколько юридических лиц в разных юрисдикциях, в том числе Китае и Индии, которые связаны с судами иранского "теневого флота".

Одновременно Государственный департамент США внес в черный список три юридических лица и наложил арест на три судна, с ними связанные.

"Сегодняшние санкции оказывают дальнейшее давление на "теневой флот" и другие суда, от которых зависит доставка иранской нефти в КНР, способствуя выполнению обязательств Соединенных Штатов по сокращению экспорта иранской нефти до нуля", – заявили в Минфине США.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заверил, что при президентстве Дональда Трампа у Ирана не появится ядерное оружие.