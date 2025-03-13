Криптобиржа Binance привлекла $2 млрд от инвесткомпании MGX

Крупнейшая криптобиржа Binance 12 марта объявила о привлечении $2 млрд инвестиций от компании MGX, специализирующейся на искусственном интеллекте и передовых технологиях. Об этом говорится в пресс-релизе Binance.

MGX получает миноритарную долю в Binance и расширит свою деятельность в сфере цифровых активов.

Согласно информации, инвестиции направлены на развитие децентрализованных финансов (DeFi), токенизированной экономики и ИИ-решений на основе блокчейна.

В сообщении отмечается, что это первая институциональная инвестиция в истории Binance и крупнейшая сделка в криптоиндустрии. Она оплачена стейблкоинами.

"Инвестиции MGX в Binance - это поддержка будущего цифровых финансов. Институциональный интерес к криптовалютам продолжает расти", - отметил Ахмед Яхия, CEO MGX.

CEO Binance Ричард Тенг добавил, что сотрудничество будет способствовать инновациям и развитию экосистемы, основанной на безопасности и регуляторной прозрачности.

Криптобиржа Binance обслуживает более 260 млн пользователей в 100 странах, ее совокупный торговый объем превысил $100 трлн. В компании работает 5000 человек, из которых около 1000 находятся в Объединенных Арабских Эмиратах.

MGX - инвестиционная компания, специализирующаяся на развитии и внедрении искусственного интеллекта и передовых технологий в ОАЭ и в других странах.