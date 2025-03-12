В Китае пройдут переговоры по иранской ядерной программе с участием РФ

В Пекине 14 марта состоится встреча представителей МИД Китая, России и Ирана по иранской ядерной программе.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство КНР, Москву будет представлять Сергей Рябков, Китай - Ма Чжаосюй, Тегеран - Казем Гарибабади.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил аятолле Али Хаменеи возобновить переговоры о сокращении иранской ядерной программы. Верховный лидер Ирана в ответ заявил, что отказывается вести переговоры "с агрессивными правительствами" и что вопрос ядерной программы, вероятно, будет обсужден "где-нибудь".