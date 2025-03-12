Главы разведок США и России договорились о регулярных контактах

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и директор ЦРУ Джон Рэтклифф провели телефонный разговор, условились о поддержании регулярных контактов. Об этом сообщило пресс-бюро СВР.

"11 марта 2025 года состоялся телефонный разговор Директора СВР России Нарышкина с главой ЦРУ США Рэтклиффом. В ходе общения обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций", - говорится в сообщении.

В ходе беседы "достигнута договоренность о поддержании регулярных контактов между директорами СВР и ЦРУ с целью содействовать обеспечению международной стабильности и безопасности, а также снижению конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном".