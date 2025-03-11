Президент Гвинеи-Бисау собирается с визитом в Беларусь. Это следует из сообщения пресс-службы Лукашенко.

«Лукашенко 11 марта провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау. Умару Сисоку Эмбало позвонил <...> для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества», - говорится в сообщении.

Лукашенко и Умару Сисоку Эмбало также обсудили детали «планируемого официального визита лидера Гвинеи-Бисау в Беларусь».

СПРАВКА: Гвинея-Бисау расположено в Западной Африке. Территориально в состав, кроме материковой части, входят острова Болама и Бижагош. Граничит с Сенегалом и Гвинеей. Это одна из самых бедных стран мира, известная ранее как «невольничий берег» и пережившая 4 военных переворота за последние 10 лет. Здесь до сих стабильно отключают электричество и наблюдаются перебои с водой.

Глава государства — президент, избираемый населением на неограниченное число 5-летних сроков.

В стране имеются месторождения фосфатов, бокситов, нефти, но они не экспортируются.

Экономика основывается на сельском хозяйстве и рыболовстве (82% работающих, 62% ВВП). В последние годы увеличивается культивирование орехов кешью (по их сбору Гвинея-Бисау вышла на пятое место в мире). Основная продовольственная культура — рис. Выращивается также кукуруза, бобовые и тапиока. Промышленность — обработка пищевых продуктов и пивоварение.