Мировые банки и финтех-фирмы вступили в «гонку стейблкоинов»

Некоторые из крупнейших глобальных банков и финтех-компании намерены запустить собственные стейблкоины, стремясь захватить часть рынка трансграничных платежей. Об этом пишет FT.

Ожидается, что именно в этом сегменте «стабильные монеты» получат широкое применение.

В феврале в Bank of America заявили, что открыты к запуску стейблкоина. Таким образом банк выразил готовность вслед за Standard Chartered, PayPal, Revolut и Stripe вступить в бизнес, в котором доминируют Tether (USDT) и Circle (USDC).

Энтузиазм новых участников подпитывает растущее принятие «стабильных монет» регуляторами по всему миру, отметили в FT. Импульс во многом связан с возвращением на пост президента США Дональда Трампа. Сформированная им рабочая группа по криптовалютам в числе приоритетов обозначила разработку нормативно-правовой среды для стейблкоинов. В Конгрессе уже обсуждают соответствующий законопроект.

«Если они сделают это законным, мы займемся этим бизнесом», - заявил CEO Bank of America Брайан Мойнихэн.

В прошлом месяце Standard Chartered сообщил, что возглавит совместное предприятие, которое планирует запустить токен на базе гонконгского доллара. Платежная компания Stripe закрыла приобретение инфраструктурной платформы Bridge за $1,1 млрд.

«Стейблкоины и более современные сети действительно интересны для использования в платежах, на которых построен наш бизнес», — отметил соучредитель и президент Stripe Джон Колисон.

PayPal, уже выпустившая PYUSD, планирует расширить варианты применения монеты в 2025 году. Компания рассчитывает на рост спроса со стороны американских импортеров, оплачивающих поставки зарубежным контрагентам.

Новые участники сталкиваются с жесткой конкуренцией в секторе. По данным Visa, объем транзакций с PYUSD в этом месяце составил $163 млн, тогда как показатель Tether превысил $131 млрд.

Совокупная капитализация сегмента стейблкоинов приближается к $236 млрд, из которых ~$143 млрд приходится на USDT, а ~$58 млрд — на USDC (CoinGecko).

Наиболее распространенным вариантом использования стейблкоинов остается криптотрейдинг. Однако активы завоевали популярность на некоторых развивающихся рынках в качестве замены твердой валюты. В некоторых случаях их применяют для трансграничных переводов. Например, SpaceX таким образом выводит средства от продажи услуг Starlink в Аргентине и Нигерии.

Партнер Index Ventures Мартин Миньо отметил, что стейблкоины «привлекательны» для рынков с недостатком «развитой инфраструктуры или большой ликвидности», а также наличием высоких валютных рисков. Однако для ведущих экономик сценарии их использования «не выглядят такими очевидными», полагает эксперт.

Аналитики предупреждают, что рынок «может не вынести» десятки новых монет, поскольку потребители начинают внимательно изучать качество стоящих за активами компаний.

Биткоин-биржа Crypto.com запланировала запуск собственной «стабильной монеты» на третий квартал 2025 года.