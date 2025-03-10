Число нефтегазовых буровых в мире в феврале выросло за счет Канады

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в феврале увеличилось за счет Канады. Об этом свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в прошлом месяце в мире работала 1741 установка против 1696 в январе. При этом февральский уровень на 71 ниже показателя за аналогичный месяц 2024 года.

В США количество установок в феврале выросло на восемь относительно предыдущего месяца и составило 590. В Канаде их число увеличилось на 38 - до 247.

Количество установок в Латинской Америке за прошедший месяц сократилось на две (до 130), в Африке - на три (до 98). Между тем в Азиатско-Тихоокеанском регионе их число выросло на четыре (до 210), в Европе - на одну (до 121), а на Ближнем Востоке - не изменилось (346).