Немецкие партии критикуют проект договора между ХДС и СДПГ

В Германии некоторые политические партии раскритиковали итоги предварительных консультаций, которые провели в Берлине лидеры консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии.

Консерваторы и социал-демократы достигли компромиссов по основным вопросам и договорились начать переговоры о формировании новой правящей коалиции и правительства.

Если им это удастся, остальные партии окажутся в оппозиции, сообщают немецкие медиа.

Сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Феликс Банашак назвал социал-демократов и консерваторов "антиэкологической коалицией" и пообещал, что "зеленая оппозиция будет умной, креативной и достаточно жесткой".

Банашак напомнил, что для предложенной ХДС/ХСС и СДПГ реформы "долгового тормоза" необходимы изменения в Основной закон ФРГ и квалифицированное большинство в Бундестаге.

Он недоволен тем, что ХДС/ХСС и СДПГ хотят потратить дополнительные средства на оборону и инфраструктуру, а "защита климата не играет при этом никакой роли".

Лидеры ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель и Тино Хрупалла обвинили консерваторов в нарушении предвыборных обещаний и уступках социал-демократам.

К критике присоединился и глава фракции Свободной демократической партии (СвДП) в нынешнем составе Бундестага Кристиан Дюрр.

"Граждане и компании, которые надеялись на реальные облегчения и реформы, будут жестко разочарованы, – сказал Дюрр.

Левая партия раскритиковала проект договора ХДС/ХСС и СДПГ как недостаточно социально ориентированный, поскольку в нем "нет четких решений по вопросам подоходного налога или пенсий" и "нет никаких упоминаний о справедливом налогообложении сверхбогатых".

Накануне стало известно, что ХДС/ХСС и СДПГ согласовали рамочный документ для дальнейших коалиционных переговоров.

В нем есть ряд элементов из предвыборного плана лидера ХДС Фридриха Мерца в вопросе миграции и анонсированная ранее на этой неделе договоренность ХДС-ХСС и СДПГ о большом пакете финансирования на оборону и инфраструктуру и исключение из "долгового тормоза" для оборонных расходов.

Документ станет основой для более детальных переговоров по всем сферам политики, которые, вероятно, начнутся со следующей недели.