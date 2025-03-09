Либеральная партия Канады выбирает нового лидера вместо Трюдо

Либеральная партия Канады 9 марта будет выбирать нового лидера, который сменит Джастина Трюдо, объявившего о своей отставке в начале года. Об этом пишет BBC.

Приблизительно 140 тыс. членов Либеральной партии приняли участие в голосовании, и результаты будут объявлены до вечера 9 марта.

Новый лидер Либеральной партии автоматически станет премьер-министром Канады, отмечают журналисты. Однако поскольку либералы имеют меньшинство в правительстве, им предстоит выиграть следующие всеобщие выборы, чтобы остаться у власти. Выборы могут состояться очень скоро.

В борьбе за лидерство принимают участие четыре кандидата: бывший глава Банка Канады и Банка Англии Марк Карни, бывшая заместительница Трюдо Христя Фриланд, член партии Карина Гулд и бизнесмен Фрэнк Бейлис.

Карни не имеет опыта работы на выборных должностях, но был первым иностранцем, возглавившим Банк Англии. Он уверен, что способен эффективно управлять в условиях кризисов и готов перенести свои управленческие навыки на политическую арену.

Фриланд фактически стала инициатором отставки Трюдо, покинув правительство в декабре и призвав его покинуть пост премьера. Она дочь украинки и всегда поддерживала проукраинскую позицию.

Как отмечают в медиа, кто бы ни стал следующим лидером, ему придется иметь дело с угрозами президента США Дональда Трампа, который неоднократно угрожал Канаде эскалацией торговой войны и призвал сделать страну "51-м штатом США".