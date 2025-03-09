ВМС Ирана, КНР и РФ на следующей неделе проведут учения в Индийском океане

Корабли Корпуса стражей Исламской революции Ирана, ВМС Китая и России во вторник начнут учения в районе иранского порта Чабахар и северной части Индийского океана. Об этом сообщает агентство Mehr.

В учениях примут участие боевые корабли и вспомогательные суда. По данным агентства, основная цель учений - укрепление региональной безопасности и развитие многостороннего сотрудничества между странами-участницами маневров.

Mehr напоминает, что это не первое подобное мероприятие Ирана, РФ и КНР: так, в 2024 году ВМС этих стран также вели морские учения в этом регионе.

Ранее аналогичные учения также проводили в 2019, 2022 и 2023 годах.