Франция предоставит Украине оружия на €195 млн за счет процентов с росактивов

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью La Tribune Dimanche заявил о намерениях использовать проценты от замороженных активов РФ для подготовки пакета военной помощи Украине на сумму €195 млн.

По его словам, эта сумма "позволит поставить 155-миллиметровые снаряды, а также бомбы AASM, которыми оснащены украинские Mirage 2000".

В интервью Лекорню также упомянул об ускорении передачи Украине старой техники, "в частности танков AMX-10RC и фронтовых бронированных машин (VAB)".

Напомним, 7 марта Украина получила первую выплату средств от Великобритании, которые она предоставляет в рамках кредита G7 с использованием доходов от замороженных активов России.

Напомним, в 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на $50 млрд за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

В конце декабря 2024 года Украина получила от США первый транш из запланированных $20 млрд американского взноса, а в январе 2025 – первые €3 млрд от ЕС.