Азербайджан и ЕС провели переговоры по сотрудничеству в сфере поставок газа

Азербайджан и Европейский Союз готовы расширять сотрудничество в области поставок природного газа и возобновляемой энергии. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.

"В Брюсселе состоялось первое заседание рабочей группы, созданной между Словакией и ЕС для обсуждения вопросов газоснабжения Братиславы. Азербайджан представлял заместитель министра энергетики Орхан Зейналов. В состав делегации также вошел вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров", - сообщает Минэнерго Азербайджана.

С европейской стороны в переговорах приняли участие глава Генерального директората Европейской комиссии по энергетике Кристина Лобилло Борреро и заместитель премьер-министра, министр экономики Словакии Дениса Сакова.

"Представители Европейской комиссии и Словакии подчеркнули стратегическую значимость Азербайджана как надежного партнера в энергетическом секторе. Участники выразили готовность к совместной деятельности и поддержке развития сотрудничества как в области поставок природного газа, так и в сфере зеленой энергетики", - говорится в сообщении.

Во время заседания азербайджанская сторона представила презентацию, посвященную газовому потенциалу страны и дополнительным возможностям экспорта газа в Европу.

"Обсуждались и условия, необходимые для увеличения поставок и развития инфраструктуры. Зейналов заявил, что Азербайджан готов внести вклад в диалог по расширению сотрудничества с европейскими партнерами и обеспечению энергетической безопасности", - отмечается в сообщении.

Азербайджан имеет контракты на поставку газа с 10 странами в Европе: Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией, Северной Македонией (меморандум) и Словакией (краткосрочный). В том числе с тремя странами (Италия, Греция и Болгария) подписаны долгосрочные контракты с фиксированным объемом поставок, с остальными - контракты без точных объемов закупки.