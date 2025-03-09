Американские нефтяники ожидают спада из-за международной политики Трампа

Лидеры мировой энергетической отрасли встретятся в Техасе из-за падения цен на нефть, которое заставляет крупные нефтяные компании сокращать тысячи рабочих мест. Об этом сообщает Reuters.

Трамп после своего избрания призвал энергетическую отрасль "бурить, крошка, бурить" и приказал правительственным учреждениям сократить бюрократическую волокиту, чтобы максимизировать добычу нефти и газа в США, которая и так была на рекордном уровне.

Новый президент США прекратил паузу в утверждении новых проектов по экспорту газа и отменил запрет на бурение в федеральных водах.

Однако политика Трампа в сфере торговли и внешней политики грозит ростом стоимости миллионов баррелей нефти, в которых американские нефтеперерабатывающие заводы нуждаются из Канады и Мексики.

Кроме того, его поворот во внешней политике в отношении России может перевернуть глобальные нефтяные потоки и уменьшить европейский рынок для американской нефти и газа, если США ослабят санкции в отношении российских энергоносителей.

Прекращение действия лицензии, которая позволяла экспортировать венесуэльскую нефть в США, и угрозы свести экспорт иранской нефти до нуля - все это предвещает перебои в мировых нефтяных потоках.

"Это революция в энергетической политике, которая разворачивается... Отрасль пытается перевести дыхание", - сказал в интервью вице-председатель организатора конференции S&P Global Дэн Ергин.

Перезагрузка энергетической отрасли будет в центре внимания на конференции CERAWeek в Хьюстоне, Техас.

Среди участников и докладчиков - министр энергетики США Крис Райт, министры энергетики стран-членов ОПЕК+ Нигерии, Ливии и Казахстана, а также руководители Saudi Aramco, Chevron, Shell, BP и TotalEnergies.

На этой неделе цены на нефть достигли трехлетнего минимума ниже 70 долларов за баррель после того, как ОПЕК+ договорилась о запланированном на апрель увеличении добычи.