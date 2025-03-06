Последнее обновление: 06.03.2025 15:42

Беларусь и Китай обсуждают сотрудничество в сфере энергетики

Заместитель министра энергетики Денис Мороз встретился с делегацией Чунцинской электромеханической корпорации (КНР) во главе с председателем Совета директоров Чжао Цзычэн.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, замминистра отметил имеющийся опыт сотрудничества с Китайской Народной Республикой в части реализации совместных проектов по модернизации энергетических объектов на территории Беларуси и обозначил существующий значительный потенциал для расширения сотрудничества.

«Уверен, что ваш приезд в Республику Беларусь и сегодняшняя встреча придадут дополнительный импульс развития взаимовыгодного сотрудничества по всем представляющим интерес направлениям», - сказал Денис Мороз.

В свою очередь руководитель китайской делегации отметил заинтересованность в сотрудничестве с Министерством энергетики Беларуси.



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