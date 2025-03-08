Валютные резервы Китая выросли до почти $3,23 трлн

По данным Государственного управления валютного контроля КНР, валютные резервы Китая на конец февраля 2025 года достигли почти $3,23 трлн, увеличившись на $18,2 млрд, или на 0,57% по сравнению с показателем, зарегистрированным в конце января этого года.

Как отмечается в заявлении ведомства, в прошлом месяце индекс доллара США снизился, тогда как мировые цены на финансовые активы продемонстрировали смешанные колебания, что было обусловлено макроэкономической политикой и макроэкономическими данными крупных стран, а также денежно-кредитной политикой и ожиданиями ключевых центральных банков.

Валютные резервы Китая выросли в феврале благодаря совокупному влиянию таких факторов, как пересчет валют и изменение цен на активы, говорится в заявлении.

В управлении подчеркнули, что поддержанию общей стабильности валютных резервов способствовали прочный фундамент экономики страны вместе с ее многочисленными преимуществами, а также высокой устойчивостью и значительным потенциалом, пишет Синьхуа.

Согласно данным, опубликованным в пятницу Народным банком Китая (НБК), запасы золота в стране по состоянию на конец февраля достигли 73,61 млн унций, увеличившись с отметки 73,45 млн унций, зарегистрированной в конце января.