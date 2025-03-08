Экспорт Тайваня вырос на треть из-за опасений относительно пошлин Трампа и спроса на ИИ

Экспорт Тайваня в феврале вырос на 31,5% по сравнению с прошлым годом, достигнув $41,31 млрд. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что этот результат значительно превысил прогнозы, которые предусматривали рост лишь на 17%. Рост экспорта стал 16-м подряд ежемесячным повышением.

Тайваньские компании, такие как TSMC, основные поставщики для Apple и Nvidia, воспользовались ростом спроса на технологии, связанные с искусственным интеллектом (ИИ).

"Некоторые клиенты сделали заказы в преддверии тарифной неопределенности в США", - сообщило министерство финансов, добавив, что спрос на новые технологии продолжает расти.

Трамп ввел тарифы на Китай, крупнейшего торгового партнера Тайваня, и рассматривает возможность введения дополнительных тарифов на тайваньские чипы.

Экспорт в Китай вырос на 27,9% после падения на 11,7% в январе. Экспорт в США взлетел на 65,6% до $11,77 млрд по сравнению со скромным ростом в январе на 0,7%.

Экспорт электронных компонентов вырос на 24,6% до $14,44 млрд, в частности полупроводников. Импорт также вырос на 47,8%, достигнув $34,76 млрд, что превышает прогнозы.