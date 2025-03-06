ЕЦБ снизил базовую процентную ставку до 2,65%

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) по итогам заседания 6 марта принял решение снизить три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, говорится в сообщении регулятора.

ЕЦБ понизил ставки шестой раз подряд с начала цикла смягчения монетарной политики. Процентные ставки по депозитам, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 2,5%, 2,65% и 2,9% соответственно, начиная с 12 марта 2025 года.

«Совет управляющих полон решимости обеспечить устойчивую стабилизацию инфляции на среднесрочном целевом уровне в 2%», - сообщил регулятор.

ЕЦБ также ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2025 году до 0,9% с ожидавшихся в декабре 1,1%. Прогноз по инфляции на этот год повышен до 2,3% с 2,1% ранее ожидавшихся. На 2026 год прогноз составляет 1,9%, на 2027 - 2%.