Экспорт нефти из США в Индию достиг двухлетнего максимума на фоне антироссийских санкций

В прошлом месяце экспорт нефти из США в Индию вырос до самого высокого уровня за более чем два года на фоне ужесточения санкций против российских производителей и танкеров, что заставило индийские НПЗ искать альтернативные источники поставок. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно данным компании Kpler, в феврале США экспортировали в Индию примерно 357 000 баррелей нефти в сутки. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял около 221 000 баррелей в сутки.

Рост экспорта в Индию демонстрирует, как серия санкций, введенных Вашингтоном с октября против судов и компаний, работающих с иранской и российской нефтью, нарушает торговлю с основными импортерами этих энергоресурсов.

В прошлом месяце Индия заявила, что ее закупки энергоносителей в США могут вырасти до 25 миллиардов долларов в ближайшем будущем по сравнению с 15 миллиардами долларов в прошлом году.

"Индийские нефтеперерабатывающие заводы стремятся диверсифицировать поставки сырой нефти, особенно легкой малосернистой", - отметил Рохит Ратход, старший аналитик компании Vortexa, отслеживающей движение судов.

"Санкции против российских танкеров, введенные недавно, лишь подтолкнули индийских покупателей к поиску других поставщиков", - добавил он.

По данным Kpler, около 80% нефти, которую США отправили в Индию, составляла легкая малосернистая нефть West Texas Intermediate-Midland.

Среди крупнейших покупателей были Indian Oil Corp (IOC), Reliance Industries (RELI) и Bharat Petroleum Corp (BPCL). С американской стороны основными поставщиками выступили нефтяная компания Occidental Petroleum (OXY), крупные производители Equinor (EQNR) и Exxon Mobil (XOM), а также трейдер Gunvor (GGL).