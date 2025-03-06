Последнее обновление: 06.03.2025 15:42

ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 42,5%

Центробанк Турции в четверг уменьшил ключевую процентную ставку на 2,5 процентного пункта, до 42,5% годовых с 45%.

В результате ставка семидневных операций РЕПО находится на годовом минимуме.

"Внутренний спрос способствует дезинфляционному тренду, а прогнозы для инфляции улучшаются", -говорится в заявлении ЦБ.

Денежно-кредитная политика останется ограничительной до тех пор, пока регулятор не добьется ценовой стабильности, а дальнейшие решения по ставке будут зависеть от поступающих статданных.

Курс турецкой нацвалюты слабо меняется в четверг и составляет 36,4362 лиры/$1. За последние двенадцать месяцев лира подешевела примерно на 14,35% в паре с американской валютой.

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