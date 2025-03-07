Нафтогаз и польская Orlen договорились о поставках 100 миллионов кубометров газа

НАК "Нафтогаз Украины" и польская энергетическая компания ORLEN заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере поставок сжиженного природного газа (LNG). Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В рамках меморандума компании подписали контракт на поставку около 100 млн кубометров газа.

"Украина имеет мощную газотранспортную систему и крупнейшие подземные хранилища газа в Европе, что создает уникальные условия для развития рынка LNG. Сотрудничество с ORLEN позволит нам укрепить энергетическую безопасность, расширить источники поставок и интегрироваться в европейский рынок", - заявил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.

Вице-президент ORLEN Роберт Сошинский отметил, что партнерство будет взаимовыгодным и поможет Украине укрепить энергетическую независимость.