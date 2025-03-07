Последнее обновление: 07.03.2025 18:00

Польша готовится выйти из двух конвенций о запрете применения оружия

Премьер-министр Польши Дональд Туск будет рекомендовать выход страны из двух конвенций, касающихся запрета использования противопехотных мин и кассетных боеприпасов.

"Я буду рекомендовать Польше выйти из Оттавской конвенции и, возможно, из Дублинской конвенции; я говорю о противопехотных минах и кассетных боеприпасах", – заявил он во время выступления в Сейме в пятницу.

Оттавский договор – это конвенция о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин. Он направлен на ликвидацию использования противопехотных мин как средства вооруженной борьбы.

Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, с другой стороны, является международным соглашением, принятым 30 мая 2008 года в Дублине.

Туск также заявил о том, что польское правительство работает над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше на случай войны.



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