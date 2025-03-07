Последнее обновление: 07.03.2025 16:54

Страны Северной Европы договорились о совместной сертификации боеприпасов

Четыре государства Северной Европы подписали договоренность об унификации процедуры сертификации боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

Финляндия, Швеция, Дания и Норвегия подписали документ, который обеспечит гармонизацию процесса сертификации боеприпасов в четырех странах.

Этот шаг обеспечит использование всеми четырьмя странами снарядов с одинаковыми характеристиками и сделает возможным совместные закупки.

"Совместимость и совместные закупки укрепляют безопасность поставок для всего нордического региона", – отметили в ведомстве.

Напомним, в конце 2024 года в Норвегии начали строить новый завод по производству снарядов. Дания и Норвегия в конце февраля 2025 года договорились о новом оборонном партнерстве.

Премьер-министр Норвегии считает, что ЕС должен совместно координировать расходы на вооружение и привлекать к этому Норвегию и Великобританию.



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