Премьер-министр Италии предлагает распространить на Украину действие пятой статьи НАТО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить действие статьи 5 Договора НАТО на Украину без предоставления ей членства в военном альянсе, что, по ее словам, станет "гарантией стабильной, долговременной и эффективной безопасности". Об этом она сказала журналистам в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе.

"Распространение на Украину того же покрытия, которое имеют страны НАТО, было бы, безусловно, гораздо более эффективным, но в то же время было бы чем-то отличным от членства в НАТО. Я думаю, что это было бы стабильной, длительной, эффективной гарантией безопасности, большей, чем некоторые из предложений, которые я вижу", сказала она.

Отвечая на вопрос, в чем разница между предложением Мелони и предоставлением Украине полноправного членства в НАТО, представитель итальянского правительства сказал, что этот шаг гарантирует, что положение о взаимной обороне будет активировано "также для защиты Украины... даже на территории за пределами НАТО, независимо от членства Киева", сообщает Financial Times.

Мелони также исключила привлечение итальянских войск в случае заключения соглашения о прекращении огня в Украине, добавив, что развертывание "европейских войск, французских или британских, является самым сложным решением".

"Я продолжаю быть очень озадаченной этим предложением", – сказала она.

Напомним, британские чиновники провели переговоры с представителями около 20 стран, заинтересованных в создании "коалиции желающих", которая могла бы отправить миротворцев в Украину.