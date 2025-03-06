Трамп сделал "последнее предупреждение" ХАМАС, потребовав освободить всех заложников

Президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить всех израильских заложников, пригрозив расплатой в случае отказа.

"Освободите всех заложников сейчас, а не позже, и немедленно верните все тела людей, которых вы убили, или для вас все кончено", - написал Трамп в своей соцсети The Truth Social.

Он предупредил, что "ни один член ХАМАС не будет в безопасности", если палестинское движение не выполнит его условия.

"Это ваше последнее предупреждение! Для руководства сейчас самое время покинуть Газу, пока у вас еще есть шанс", - подчеркнул американский президент.

Трамп также обратился к жителям сектора Газа, пообещав им прекрасное будущее, если они не будут удерживать заложников.

"Если вы это сделаете (продолжите удерживать заложников), вы - покойники! Примите разумное решение. Освободите заложников сейчас или позже вам придется за это поплатиться", - заявил он.

Трамп выдвинул ультиматум после встречи с шестью израильскими заложниками, которые были освобождены в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

ХАМАС удерживает 59 заложников в Газе. Армия обороны Израиля подтвердила гибель 35 человек. Израильская разведка считает, что 22 человека все еще живы, статус еще двоих неизвестен. Среди оставшихся в заложниках пятеро американцев.

Первый этап соглашения, продолжавшийся 42 дня, истек в субботу после того, как стороны не смогли достичь соглашения о продлении.