Последнее обновление: 05.03.2025 18:26

Премьер-министр Мьянмы приедет в Беларусь 7 марта

Лукашенко 7 марта в Минске проведет переговоры с премьер-министром, председателем Государственного административного совета Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который будет находиться в Беларуси с официальным визитом.

Переговоры пройдут во Дворце Независимости в узком и расширенном составах, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Стороны обсудят развитие сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, определят планы на будущее. В том числе речь пойдет о совместной работе в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и научной сфере.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.



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