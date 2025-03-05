Трамп заявил о заморозке всей международной помощи, выходе из ООН и ВОЗ

Президент США Дональд Трамп во время речи перед Конгрессом объявил о заморозке всех федеральных наймов и заморозке всех государственных регуляций.

"Я объявляю о заморозке всех федеральных наймов и заморозке всех новых федеральных регуляций, и заморозке всей международной помощи", – сказал Трамп.

Он также заявил, что прекращает "зеленое мошенничество" и соглашение о климатических изменениях, которое стоило США "триллионы долларов".

Трамп объявил о выходе из "коррумпированной" всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ).

"Я также выхожу из противоамериканского совета Организации объединенных наций. Мы прекращаем все ограничения Байдена, которые подрывали мощь нашей страны и, конечно, мандат на электрокары, что подрывало нашу экономику", – заявил президент США.