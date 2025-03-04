Москва запретила въезд в Россию министру иностранных дел Японии

Москва закрыла въезд в страну девяти гражданам Японии, включая министра иностранных дел государства Такэси Иваю. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

«В рамках ответных мер на продолжающиеся так называемые санкционные действия официального Токио в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих японских граждан», - говорится в сообщении.

В частности, в список вошли:

министр иностранных дел Японии Такэси Ивая;

посол Японии на Украине Масаси Накагомэ;

бывший посол Японии на Украине в 2021-2024 годах Кунинори Мацуда,

старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сехэй Хара;

глава офиса JICA в Украине Хидэки Мацунага;

президент IHI Corporation Хироси Идэ;

президент ISUZU Motors Limited Синсукэ Минами;

президент Prodrone Co., Ltd Сюнсукэ Тоя;

президент Cyberdyne, Inc. Ёсиюки Санкай.

В январе 2025 года Япония ввела новые антироссийские санкции. Под ограничения попали три российских банка, а также 29 юридических лиц и 11 физических лиц.