Пентагон отрицает сворачивание наступательных киберопераций против России

В Пентагоне отрицают сообщения в СМИ о том, что новый министр обороны Пит Гегсет распорядился остановить наступательные кибероперации против России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника.

Собеседник, комментировавший на условиях анонимности, утверждает, что Гегсет не отменял и не откладывал никаких операций, направленных против "злонамеренных российских целей", и что никаких команд о паузе или подобных не поступало.

Издание по кибербезопасности The Record в пятницу сообщило, что Гегсет приказал Киберкомандованию США, подразделению в структуре Пентагона, отказаться от планирования наступательных киберопераций против России. Вскоре это сообщение было подтверждено другими изданиями.

После того ряд демократов выразили возмущение, в частности лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер, который заявил, что администрация Трампа дает Москве "свободный пропуск", в то время как российские кибератаки против американской критической инфраструктуры не прекращались.