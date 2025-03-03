Великобритания может задействовать авиацию для обеспечения мирного плана в Украине

Великобритания готова задействовать в том числе и самолеты для обеспечения мирного плана в Украине. Об этом сказал премьер-министр станы Кир Стармер.

Он предположил, что коалиция европейских союзников могла бы выступить в защиту потенциального соглашения с Украиной, которое "гарантировало бы мир". Также, по его словам, некоторые европейские страны могут быть готовы увеличить расходы на оборону, чтобы защитить мирное соглашение, передает Sky News.

"Великобритания готова поддержать это действиями на земле и самолетами в воздухе вместе с другими. Европа должна взять на себя тяжелую работу", – заявил британский премьер.

Однако Стармер подчеркнул, что на данный момент такая коалиция пока что не сформирована и отметил, что не каждая страна "посчитает себя способной внести свой вклад".

Однако "те, кто готов, активизируют планирование сейчас и в срочном порядке", сказал Стармер, не уточнив, о каких именно странах может идти речь.

Также Стармер подтвердил, что Британия, Франция и Украина будут работать над мирным планом, а потом представят его США, а Белый дом продолжит участвовать в этом процессе.

"В этом и заключается цель плана, и именно поэтому я говорил с президентом Трампом вчера вечером, прежде чем мы приступили к работе над этим планом", – сказал он.