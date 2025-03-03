Годовая инфляция в еврозоне в феврале замедлилась до 2,4%

Потребительские цены в еврозоне в феврале 2025 года увеличились на 2,4% в годовом выражении. Об этом говорится в предварительном отчете Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январем, когда она составила 2,5%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в феврале повысились на 2,6% в годовом выражении после роста на 2,7% в январе.

Рост цены энергоносителей замедлился до 0,2% после увеличения на 1,9% в январе. Цены на промышленные товары выросли на 0,6% после повышения на 0,5% месяцем ранее.

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 2,7% после роста на 2,3% в январе. Услуги подорожали на 3,7%.

Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в Эстонии (5%), Хорватии (4,7%), Бельгии (4,4%) и Словакии (4,1%). Самый низкий рост цен наблюдался во Франции (0,9%), Ирландии (1,3%), Финляндии (1,5%).

В Германии инфляция составила 2,8%, как и месяцем ранее, в Италии сохранилась на уровне 1,7%, в Испании- на уровне 2,9%.

Окончательные данные о декабрьской инфляции будут обнародованы 19 марта.