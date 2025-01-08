Инфляция в еврозоне в декабре составила 2,4%

Потребительские цены в еврозоне в декабре 2024 года увеличились на 2,4% в годовом выражении. Об этом говорится в предварительном отчете Eurostat.

Относительно предыдущего месяца потребительские цены выросли на 0,4%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в декабре повысились на 2,7% в годовом выражении после такого же роста ноябре.

Цены энергоносителей подросли на 0,1% после снижения на 2% в ноябре. Цены на промышленные товары выросли на 0,5% после повышения на 0,6% месяцем ранее.

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 2,9% после повышения на 2,8% в ноябре. Услуги подорожали на 4%.

Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в Хорватии (4,5%), Бельгии (4,4%) и Эстонии (4.1%). Самый низкий рост цен наблюдался в Ирландии (1%), Италии (1,4%) и Люксембурге (1,6%).

Окончательные данные о декабрьской инфляции будут обнародованы 17 января.