Последнее обновление: 03.03.2025 15:37

Макрон допустил размещение французского ядерного оружия на территории союзников

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что Франция предложит разместить свое ядерное оружие на территории союзников, чтобы заместить США. Об этом он сказал в интервью Le Figaro после саммита европейских лидеров в Лондоне по поддержке Украины.

По его словам, он готов на углубление сотрудничества с европейскими партнерами в вопросе ядерного сдерживания.

Эмманюэль Макрон предположил, что Франция согласится разместить свое ядерное оружие на территории стран-партнеров, в координации с их вооруженными силами, чтобы заменить США, которые имеют размещенное в Европе ядерное оружие.

"Те, кто захочет углубить с нами диалог, смогут при необходимости привлекаться к учениям сил сдерживания. Эти обмены будут способствовать развитию настоящей стратегической культуры между европейцами", – сказал Макрон.

Он подытожил, что темы ядерного оружия "не нужно бояться", но и ядерная доктрина Франции не меняется.

Макрон также считает, что Европе пора увеличить расходы на оборону до 3-3,5% ВВП.



<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование