Стоимость биткоина подскочила на 20% на фоне заявлений Трампа о создании крипторезерва США

В понедельник, 3 марта, биткоин подорожал более чем на 20% от минимумов прошлой недели после того, как президент США объявил о планах включить его в новый стратегический крипторезерв США. Об этом пишет Reuters.

В соцсети Truth Social Трамп написал, что согласно его январскому указу о цифровых активах будет создан стратегический запас, в который добавят Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) и Cardano (ADA).

На этом фоне биткоин поднялся до $93 057 по сравнению с $78 273 в пятницу.

Ethereum вырос на 10% с момента закрытия торгов в пятницу, поднявшись до уровня 2 450 долларов, XRP вырос на 31%, Solana - на 15%, а Cardano - на 69%.

"Трамп дал толчок, которого ждали криптотрейдеры. Вера, которая была потеряна на прошлой неделе, похоже, восстановилась, и новые максимумы могут быть достигнуты, если не будет еще одной волны продаж", - сказал старший рыночный аналитик City Index Мэтт Симпсон.

В феврале биткоин упал более чем на 17%, достигнув самого большого месячного процентного падения с июня 2022 года и потеряв более трети своей цены с момента превышения отметки в 105 тысяч долларов в начале января.

"Росту биткоина после избрания Трампа в ноябре способствовал оптимизм относительно того, что он будет отстаивать стратегический биткоин-фонд. Но, кроме шквала назначений дружественных к криптовалютам чиновников, когда Трамп вступил в должность, пока было мало конкретных новостей об этой политике для инвесторов", - резюмирует Reuters.