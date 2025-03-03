Польша сообщила о кибератаке на свое космическое агентство

Службы кибербезопасности Польши обнаружили кибератаку на системы Польского космического агентства POLSA. Об этом сообщил министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.

По его словам, служба обнаружила "несанкционированный доступ к инфраструктуре Польского космического агентства". Гавковский заверил, что в связи с инцидентом системы, пострадавшие от атаки, были защищены, и правительственные службы оказывают поддержку POLSA в деятельности по восстановлению оперативного функционирования.

POLSA подтвердила PAP, что произошел инцидент с кибербезопасностью. Соответствующие службы и учреждения были проинформированы, проводится анализ ситуации, а с целью защиты данных после вторжения сеть POLSA была немедленно отключена от интернета.

Гавковский, в свою очередь, подчеркнул, что также проводятся интенсивные оперативные мероприятия, чтобы установить, кто стоит за кибератакой, и объявил, что дальнейшая информация будет публиковаться на постоянной основе.

Польское космическое агентство (POLSA) является исполнительным агентством Министерства развития и технологий, созданным в 2014 году. Его задачей является поддержка польской космической отрасли. POLSA сотрудничает с международными организациями и органами государственной власти в сфере исследования и использования космоса.