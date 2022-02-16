Польша объявила повышенный уровень угрозы в киберпространстве

Правительство Польши ввело до конца февраля по всей стране первую степень террористической угрозы в киберпространстве - ALFA-CPR.

Об этом сообщает в Твиттере Правительственный центр безопасности Польши, передает Укринформ. Как отмечается, уровень ALFA-CPR будет действовать на всей территории страны до 28 февраля.

ALFA-CPR вводится при наличии угрозы террористического характера, касающейся телекоммуникационных систем органов государственной администрации и критической инфраструктуры. Он предполагает усиленный мониторинг безопасности телекоммуникационных систем.

Напомним, в Польше этот уровень угрозы вводился с 18 по 23 января. Тогда эта мера носила превентивный характер и была связана с кибератаками на правительственные сайты Украины, произошедшие в ночь на 14 января.

Как сообщалось, 15 февраля DDoS-атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Были также зафиксированы перебои в работе веб-сервисов государственных Ощадбанка и ПриватБанка.

Работа банковских ресурсов по состоянию на 19.30 была возобновлена. Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает меры по противодействию и локализации кибератаки.

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что примерно в 20:00 началась мощная DDoS-атака на портал "Дія", ее отразили киберспециалисты.

По факту DDoS-атак на украинские веб-ресурсы Нацполиция открыла уголовное производство по статьям 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) и 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, повлекшее нарушение работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса.