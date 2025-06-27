Последнее обновление: 27.06.2025 17:46

Финляндия приобретет спутники для собственных оборонных нужд

Финляндия приобретет собственные спутники для нужд обороны у финской компании ICEYE. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хякканен в соцсети Х (ранее Twitter).

По его словам, в пятницу был подписан меморандум о намерениях между Министерством обороны и ICEYE.

"Этому предшествовали месяцы подготовки под руководством Министерства обороны. Благодаря решимости и тесному сотрудничеству с ICEYE нам удалось найти необходимые решения и запустить проект", – рассказал Хякканен.

Приобретение собственных спутников, отметил министр, усилит независимые возможности финской обороны в сфере разведки и наблюдения в космосе.



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