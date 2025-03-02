Туск будет добиваться усиления военного присутствия НАТО в Польше и Прибалтике

Премьер-министр Польши Дональд Туск будет убеждать европейских партнеров по НАТО усилить военное присутствие на восточных рубежах альянса. Об этом он заявил перед вылетом в Лондон на встречу лидеров ряда европейских стран.

Польский премьер добавил, что обсудит этот вопрос в Лондоне с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Я буду громко добиваться того, чтобы все европейские государства подумали о том, как усилить наш фланг, и чтобы присутствие европейских войск было намного более ощутимо сейчас в Финляндии, странах Балтии, а также на нашей границе с Россией и Беларусью", - сказал Туск

В воскресенье в Лондоне пройдет встреча, посвященная обсуждению мира на Украине. В британскую столицу приглашены лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.