Курдская рабочая партия объявила о прекращении огня с Турцией, сообщают зарубежные СМИ.

Согласно информации, находящийся в заключении в турецкой тюрьме ее лидер Абдуллах Оджалан призвал к прекращению вооруженной борьбы против Турции. КРП тотчас же откликнулась и объявила о прекращении огня за исключением случаев, когда на нее будет совершено нападение.

"Мы, КРП, полностью поддерживаем содержание этого призыва и заявляем, что будем соблюдать и реализовывать его требования", - говорится в обнародованном близким к организации информационным агентством Firat официальном заявлении КРП, признанной террористической организацией Турцией, ЕС и США.

В то же время КРП подчеркнула, что разоружение возможно лишь под руководством Оджалана. Она выразила надежду на то, что Турция освободит ее лидера, чтобы тот мог возглавить этот процесс. Кроме того, организация подчеркнула необходимость создания политических и демократических условий для успешного урегулирования конфликта.

Заявление Абдуллаха Оджалана стало историческим - он призвал своих сторонников сложить оружие после более чем 40 лет борьбы против турецкого государства и объявить о роспуске КРП. Этот шаг призван проложить путь к миру в конфликте, в результате которого погибли более 40 тыс. человек.

Призыв лидера КРП поддержали и правительство Турции, и прокурдская оппозиционная партия Dem Parti, выступавшая в качестве посредника Оджалана. Один из союзников президента Эрдогана еще в октябре неожиданно предложил Оджалану выступить с призывом к прекращению огня. Впоследствии представители Dem Parti неоднократно посещали его в тюрьме для обсуждения процесса.