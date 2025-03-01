В пяти областях Беларуси ввели запрет на лов щуки

В пяти регионах Беларуси вступил в силу временный запрет на лов щуки.

Как сообщает Государственная инспекция охраны животного и растительного мира, запрет действует по 15 апреля в рыболовных угодьях Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, с 9 марта по 23 апреля - в угодьях Витебской области.

Случайно пойманную щуку нужно незамедлительно выпустить в естественную среду обитания.

Ловля щуки привлекает как опытных рыбаков, так и новичков. Запрет на лов связан с необходимостью сохранения популяции рыбы во время нереста и поддержания экологического баланса в водоемах страны.

За нарушения можно получить штраф от 10 до 30 базовых величин. Также придется возместить нанесенный природе ущерб: 9 базовых величин за каждую выловленную рыбу. В случае причинения вреда на сумму от 100 базовых величин наступает уголовная ответственность.